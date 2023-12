Festival gospel reúne evangélicos e católicos no Amapá

Evento terá apresentações de música, dança e teatro em Macapá.

Por CAROLINA MACHADO

Um grupo de líderes evangélicos e católicos, em parceria com o Governo do Estado, vai realizar, pela primeira vez em Macapá, um festival de música, dança e teatro que vai unir as duas religiões em um único evento.

A programação acontece no período de 9 a 16 de dezembro e será realizada em diversos pontos de Macapá, como o monumento Marco Zero do Equador, Praça Nossa Senhora de Fátima, dentre outros espaços.

De acordo com a coordenadora do evento, Dione Ribeiro, o festival busca reunir as duas religiões com o objetivo de evangelizar.

“Teremos bandas evangélicas, bandas católicas e grupos de danças. Tudo isso para levarmos a palavra e divulgar o evangelho através da música, da dança e do teatro”, explicou.

Durante os sete dias de evento, serão oferecidos oficinas e workshops de canto, de equalização de som e de montagem de banda de música. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo número 9 8414-8489.

“No dia 9, a partir das 9h da manhã, as lideranças cristãs do estado e da Sociedade Bíblica do Brasil vão realizar a leitura da bíblia no meio do mundo, onde a proposta é ler a bíblia inteira em 24 horas ininterruptas. Sem dúvidas, vai ser um evento muito bonito”, afirmou Dione Ribeiro.

No dia 15, será realizado o evento Raízes, que visa homenagear os artistas pioneiros do estado. No último dia, 16, a programação será na Praça Nossa Senhora de Fátima. Na ocasião, haverá apresentações de dança, teatro e bandas locais.

“É um evento para toda a família. Montamos uma programação muito especial que vai agradar a todos. Quem quiser, é só vir e participar. Todos serão muito bem-vindos”, concluiu a coordenadora.

Programação:

09/12: Leitura da bíblia no Meio do Mundo

Horário: 9h

Local: Monumento Marco Zero do Equador

10/12: Abertura Especial Dia da Bíblia

Horário: 9h

Local: Monumento Marco Zero do Equador

11 e 12/12: Oficinas e Workshops

Horário: 18h

Local: Escola Little Mozarts – Rua Eliezer Levy – 864 Centro

15/12: Evento Raízes

Horário: 19h30

Local: Avenida José do Espírito Santo Araújo – 223- Perpétuo Socorro

16/12: Natal em Família

Horário: 18h

Local: Praça Nossa Senhora de Fátima – Avenida Cora de Carvalho 2407 – Santa Rita