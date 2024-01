Filho de família tradicional de Santana é morto com quase 50 tiros

Crime foi filmado por câmeras da residência da vítima, que havia saído recentemente da cadeia.

Por LEONARDO MELO

Um crime bárbaro ocorrido na noite de ontem (29), em Santana, a 17 km de Macapá, chocou a cidade foi registrado por câmeras de segurança da casa da vítima, Maurício Machado Ferreira, de 40 anos.

Ele foi executado a tiros na sala da sua residência na frente de duas crianças, que por pouco não foram atingidas pelas dezenas de disparos feitos por quatro criminosos, todos armados.

O crime ocorreu por volta de 19h30, no endereço da vítima, na Rua Euclides Rodrigues entre as Avenidas Princesa Isabel e 15 de Novembro, no Centro de Santana.

Maurício, que era filho de uma família tradicional de Santana, foi surpreendido quando estava sentado no sofá da sala manuseando o celular. Câmeras registraram os disparos do lado de dentro e a chagada dos bandidos do lado de fora.

Segundo a polícia, o irmão dele foi rendido na porta de casa por quatro pistoleiros. Ele foi sendo agredido com coronhadas para que os quatro entrassem na casa. Quando os bandidos chegaram, as crianças estavam no pátio e perceberam a aproximação deles. Assustadas, elas correm desesperadas para dentro.

Quando a vítima, que estava distraída ao celular com fone de ouvido, percebe o que acontecia, os criminosos já estavam na porta da casa. Ela ainda tenta correr para os fundos, mas os disparos começam e ela cai antes de chegar na cozinha.

Os quatro assassinos, cada um com arma de fogo, provavelmente quatro pistolas, de calibres ponto 40 e 380, se aproximam e atiram mais vezes nas costas. Foram 48 perfurações conferidas pela perícia no local.

Do lado de fora, o irmão de Maurício que havia sido rendido foge quando os disparos começam. Os atiradores fugiram correndo e até onde estava um carro, que os aguardava.

A reportagem apurou que ele havia saído da cadeia recentemente, sob monitoramento de tornozeleira eletrônica, entre outras medidas restritivas, no entanto, nas imagens do crime, é possível perceber que ele não usava o equipamento no momento em que os assassinos invadem a casa.

Segundo informações obtidas pelo portal, Maurício tinha uma vasta ficha criminal e era investigado por vários crimes, como homicídios e tráfico de drogas. Ele também seria faccionado.

Até esta manhã de sábado (30), ninguém havia sido preso. Entretanto, graças às imagens, dois deles já teriam sido identificados.