Folclore, ribeirinhos e sonhos: conheça ‘O Outro Lado do Rio’

Obra do amapaense Wirle Santos, o Olili, foi lançada em Macapá.

Por CAROLINA MACHADO

Com a promessa de transportar os leitores para uma envolvente aventura amazônica, o autor amapaense Wirle Santos, também conhecido como Olili, lançou na semana passada seu primeiro livro, intitulado “O Outro Lado do Rio”.

No cerne da narrativa estão os personagens Honório, Vitória Régia e João Iscariotes, cada um contribuindo com suas peculiaridades fascinantes.

Honório, o jovem indígena tucuju, é uma alma boa, ribeirinha, repleto de sentimentos, sonhos e uma predileção por aventuras. João, por sua vez, é um ribeirinho de vida simples, dono de um senso de humor cativante, apaixonado por futebol e pesca. Vitória, também ribeirinha, destaca-se por sua personalidade forte, incapaz de permanecer em silêncio quando discorda de algo, e sonha em construir uma carreira independente.

A trama, imersa na ficção folclórica, desenrola-se nos dias atuais, entrelaçando letras de músicas populares amapaenses com cenários que se desdobram em pontos turísticos do Amapá.

Wirle Santos, graduado em Letras pela Universidade Federal do Amapá (Unifap) e residente em Santana, a 17 quilômetros de Macapá, desvenda a proposta do livro. Segundo ele, além de explorar as culturas do Amapá e Pará, a obra aborda o impacto do contato entre indígenas e europeus sobre os povos originários, bem como as complexidades enfrentadas por aqueles que transitam da área rural para a zona urbana.

O livro também incita uma reflexão sobre as imagens distorcidas apresentadas nas redes sociais, distantes da realidade.

Santos destaca o processo de criação da obra, realizado de maneira independente e sem o respaldo de uma editora. Apesar dos desafios, o autor expressa sua satisfação com o resultado final, que superou suas expectativas.

“Sinto que estou contribuindo para o crescimento literário e promovendo a leitura em áreas rurais, urbanas e em estados de outras regiões, pois o livro incita o leitor a explorar mais sobre o Pará e o Amapá”, afirma ele.

“O Outro Lado do Rio” já está disponível em formato físico e pode ser adquirido através do Instagram @oliliteratura. Em breve, estará também disponível em formato e-book na plataforma Amazon.