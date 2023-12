Força Tática comemora fundação com doações de cestas básicas

Ação social é parte da comemoração de 6 anos do 10º Batalhão.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

“É uma ação muito importante que ajudará muitas famílias. O bairro necessita muito e as crianças precisam desse incentivo”, relatou Carla Almeida ao receber uma cesta básica do Batalhão de Força Tática da Polícia Militar (PM), no Bairro Buritizal, zona sul de Macapá.

A família de Carla foi uma das mais de 120 famílias beneficiadas pela distribuição dos alimentos na manhã desta quarta-feira (7), durante a semana de comemoração aos 6 anos do batalhão. As famílias foram selecionadas através dos projetos sociais da PM.

“Meu filho faz parte do projeto judô kids há quatro meses. Ele é uma criança muito hiperativa e isso é muito bom para construção do caráter e disciplina. Ontem fizeram o convite para as famílias e aproveitei por estar desempregada”, comentou Carla.

Esta foi a primeira vez que o batalhão reuniu as arrecadações de forma coletiva. Foram 1,5 toneladas de alimentos não perecíveis durante um mês de coleta na sede da Força Tática e em quatro pontos de coleta nas zonas norte, oeste e sul em uma rede de supermercados.

“Essa foi a primeira grande arrecadação. Pedimos um quilo de alimentos, mas teve gente que foi além, doaram uma, duas cestas, destinadas para as famílias que mais necessitam. Vamos priorizar as famílias que fazem parte do projeto social do batalhão, das modalidades capoeira e judô e se sobrar vamos distribuir”, declarou o capitão da Força Tática, Alanjocer Lopes.

Cerca de cem crianças e adolescentes são atendidas pelos projetos sociais de capoeira e judô da corporação há cinco meses. Esses menores são, em sua maioria, de áreas de risco de Macapá, segundo o capitão Lopes.

“O batalhão sempre se destacou em duas frentes. O patrulhamento tático, que é a especialidade em enfrentar as organizações criminosas, tráfico de drogas e o comércio ilícito e a a parte de instrução. Temos os melhores instrutores na Polícia Militar do Amapá, reconhecidos nacionalmente, então quando nos mudamos ao novo prédio começamos a trabalhar o viés social”, destacou o capitão Lopes.

Fundação

Durante esta semana, os agentes e familiares receberam serviços de saúde e bem-estar na segunda-feira (4). Na quarta-feira (6), profissionais da imprensa participaram de uma palestra para desmistificar a atividade policial.

No sábado (9), para encerrar a programação de aniversário, o batalhão realizará uma grande operação com todo o efetivo em pontos estratégicos de Macapá e Santana.

A Força Tática atua com 115 policiais militares como uma unidade especializada em ocorrências que envolvem gerenciamento de crises e situações mais arriscadas.