Garoto se emociona ao ganhar farda da PM

José Lucas ganhou o presente que tanto desejou: uma farda do Batalhão da Força Tática Polícia Militar do Amapá.

Por CAROLINA MACHADO

O pequeno José Lucas, de 8 anos, não conseguiu conter as lágrimas e se emocionou na noite de Natal (25) ao receber um presente que tanto desejou: uma farda do Batalhão da Força Tática Polícia Militar do Amapá.

O presente foi dado pela mãe dele, a empreendedora Crislei Barros. Ela relatou que a criança demonstra afinidade com a corporação desde quando tinha um ano e meio.

“A admiração começou quando o tio por parte de pai começou a servir o Exército. Ele começou a se encantar por farda, coturno e arma de brinquedo, ou seja, tudo que envolve o meio militar. Por conta disso, ele sempre recebe das pessoas algum brinquedo relacionado ao tema”, relatou.

Além de gostar das fardas e brinquedos similares aos armamentos da PM, José Lucas também aprendeu a marchar e a cantar os hinos militares.

“Enfim, ele entende um pouquinho sobre o meio militar, como as patentes, pois está sempre assistindo vídeos explicativos para entender mais sobre o assunto”, descreveu a empreendedora.

José Lucas conta sempre aos familiares que sonha em ser policial militar. Sobre isso, a mãe diz que sempre incentiva o filho.

“A gente sempre conversa com ele dizendo que para isso ele vai ter que estudar. Ele sempre diz que quer servir o Exército, mas que ele quer mesmo é ser policial militar para proteger as pessoas inocentes”, contou a mãe do menino.

Para Crislei Barrros, José Lucas é considerado uma criança aventureira e muito ativo.

“Ele anda de bicicleta, nada, anda de skate. Ele está sempre fazendo alguma coisa. É uma criança muito abençoada e temos muito orgulho dele. Ele vai para o terceiro ano do Ensino Fundamental e tirou excelentes notas”, contou.

José Lucas coleciona diversas fardas da Polícia Militar e do Exército Brasileiro e, sempre que pode, faz questão de cumprimentar os militares nas ruas e tirar fotos com eles.

“A gente fica emocionado ao ver isso porque é um sonho dele. É muito linda essa admiração pelo militarismo. E vamos continuar incentivando a estudar. Meu filho é uma criança obediente e estudiosa e por tudo isso nunca vai faltar estímulo para que ele realize esse grande sonho da vida dele”, concluiu Crislei Barros.

O menino mora no bairro Central no município de Santana, localizado a 17 quilômetros de Macapá, e na próxima quarta-feira (2) vai ao Batalhão da Força Tática para conhecer o local e fazer um registro com os militares presentes.