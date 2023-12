Grupo Senzalas volta ao palco com convidados no ‘Formigueiro’

Músicos e poetas da nova geração também compartilham o palco durante o Tambores no Meio do Mundo.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

O trio de ícones da música amapaense Amadeu Cavalcante, Joãozinho Gomes e Val Milhomem sobem no palco mais uma vez pelo Grupo Senzalas, com músicos e poetas convidados nesta sexta-feira (8). A banda ocupa o ‘Formigueiro’, nome popular do Largo dos Inocentes, atrás da Igreja Matriz de São José, durante o projeto ‘Tambores no Meio do Mundo’, retomado após 22 anos, no centro de Macapá.

Com início para às 20h, os artistas tocam melodias e batuques que são sucessos culturais do Amapá como ‘Jeito Tucuju’ e ‘Canto de Casa’. Depois, o palco será vitrine de poesias de Rambolde Campos e Hayam Chandra e das performances de Jhimmy Feiches, Kássia Modesto e do DJ Luiz Viana.

“O Tambores é um projeto que retomamos ano passado após 22 anos. Esse projeto é importante para manter a história cultural viva, visto que existe uma cultura de massificação onde distancia a grande parte do povo de sua própria cultura. É um movimento que conta história”, ponderou Val Milhomem, integrante do Senzalas.

O Largo dos Inocentes foi escolhido pelo grupo como sede de todos os cinco shows do projeto pela proximidade com a comunidade e a necessidade de uso do espaço ocioso, revelou Val. Os próximos shows acontecem nos dias 22 de dezembro, 5 e 12 de janeiro, sempre a partir das 20h. Depois dos cinco shows, o grupo já planeja realizar mais uma edição do projeto no próximo ano.

“Queremos transformar esse espaço em um lugar de resistência e referência cultural. Faz parte do começo da cidade, atrás do monumento mais antigo. Esperamos que no futuro tenha um projeto de uso para lazer e cultura”, complementou Val.

O evento é parte da iniciativa ‘Arte nas Ruas’ da Associação Artística Cultural Ói Nóiz Akí. A programação é organizada pela Secretaria de Estado da Cultura e conta com apoio do senador Randolfe Rodrigues.

“Ocupar um local histórico como Largo dos Inocentes é a garantia efetiva da promoção de sentido ao lugar, com possibilidade de agregar cultura, lazer e espaço para novos trabalhos”, declarou a secretária de Cultura em exercício, Marina Beckman.

Para o cantor Jhimmy Feiches, o projeto é uma oportunidade de intercâmbio artístico com referências da música amapaense.

“Gosto do orgulho que sinto quando ouço ‘Jeito Tucuju’, ela detalha o sentimento de ser daqui. Cresci com o eles embalando os eventos culturais das escolas que estudei e me emociono com os shows por promoverem o regionalismo e abraçarem artistas de diferentes estilos do nosso estado. É lindo refletir minha presença no mesmo palco que grandes nomes da MPA”, compartilhou Jhimmy.

Grupo Senzalas

Senzalas usa de bases rítmicas do marabaixo e do batuque, com experimentos com reggae, zouk, funk e carimbó. O grupo foi formado em 1997 pelos amapaenses Amadeu Cavalcante, Val Milhomem e Zé Miguel e o paraense Joãozinho Gomes, como uma proposta de expressão da cultura e da identidade amapaense e amazônica.

O grupo é importante criador e difusor de música popular do norte do Brasil e da cultura da Amazônia, com shows para públicos internacionais e do sudeste brasileiro.