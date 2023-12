Homem é encurralado e morto em beco no Centro

Local fica na Avenida General Gurjão, no Centro de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem foi perseguido por dois indivíduos e morto a tiros na noite deste domingo (17), nos fundos de um beco bastante frequentado por usuários de drogas, localizado na Avenida General Gurjão, no Centro de Macapá.

O alvo da dupla foi um dependente químico, morador da região, identificado como Walfredo Pereira da Nóbrega, de 37 anos, que já tinha respondido a processos por posse de drogas, lesão corporal e furto.

Testemunhas disseram que os atiradores saíram de dentro de dois carros, um preto e outro prata, e começaram a disparar contra a vítima, que ainda tentou escapar por entre dois quartos, mas foi atingida por pelo menos 9 disparos de pistola 380, a maioria nas costas, segundo constatou o perito Odair Monteiro. Após o crime, os bandidos retornaram aos dois veículos e fugiram.

No momento do ataque, havia vários usuários de drogas no local, eles ficaram revoltados. A PM teve que mandar todos saírem da cena do crime para que a perícia fosse iniciada.

Uma equipe de investigadores da Polícia Civil, sob o comando do delegado Romie Bradley, apurou que Walfredo também tinha ligação com o crime organizado, e os executores são integrantes de uma facção rival a dele. Os nomes dos criminosos não foram revelados para não atrapalhar as investigações.