Hospitais e UBSs se preparam para pacientes das festas de fim de ano

Por CAROLINA MACHADO

Os centros de saúde e as unidades hospitalares que atuam nos serviços de urgência e emergência no Estado se preparam para os atendimentos de fim de ano. Para o período de festas, como Natal e Réveillon, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) montou escalas de plantão e sobreaviso para atender a população.

De acordo com a secretária adjunta de Saúde do Estado, Tânia Vilhena, nesse período ocorre um aumento no número de atendimentos. Os mais procurados estão relacionados à ingestão excessiva de bebida alcóolica e lesões decorrentes de agressões, quedas e acidentes de trânsito.

No Hospital de Emergência (HE) será feito um revezamento de 12 médicos por dia, onde, a cada quatro horas atenderão em ambulatórios, porta de entrada de trauma e atendimento clínico.

“Vamos usar as equipes que estão lotadas no serviço. O reforço é feito com os próprios profissionais para que façam o atendimento com qualidade dentro das necessidades que cada serviço vai estar executando. Não serão necessários novos profissionais, mas sim adequação das escalas, que já fizemos, com os profissionais que nós já temos”, explicou.

No Brasil, os acolhimentos nos atendimentos hospitalares seguem o Protocolo de Manchester, que utiliza as cores vermelho, laranja, amarelo, verde e azul para identificar o grau de cada paciente. A cor vermelha representa os casos mais graves e, o azul, os mais leves.

A secretária orienta os pacientes não graves, que estejam com sintomas como febre baixa, quadro de vômitos, ou pequenos ferimentos, por exemplo, a procurarem as Unidades Básicas de Saúde para que sejam atendidos com mais agilidade.

Para os casos mais graves, da classificação de amarelo ao vermelho, que são os que necessitam intervenção cirúrgica, exames de imagem e laboratoriais, por exemplo, os pacientes deverão procurar o HE.

Neste período, na rede municipal de saúde, vão funcionar 24h por dia a UBS do Perpétuo Socorro e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Buritizal.

As UBS’s Pedro Barros (Fazendinha), Marabaixo e Marcelo Cândia vão funcionar das 7h até 1h.