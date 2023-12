Inquilina viaja e incêndio destrói casa alugada

Administrador do imóvel pede ajuda para demolir destroços e reconstruir

Por IAGO FONSECA

Um incêndio em uma residência alugada destruiu todos os bens da inquilina que está em viagem para fora do Amapá. O sinistro ocorreu na manhã desta terça-feira (12), na Avenida Verde, Bairro Marabaixo 4, na zona oeste de Macapá.

O Corpo de Bombeiros Militar atuou no combate ao incêndio em menos de 20 minutos e fará a perícia nesta tarde. Mas, o administrador da propriedade acredita que o fogo tenha iniciado, possivelmente, depois de um curto-circuito em um aparelho de ar condicionado.

As chamas atingiram os quartos, sala, banheiro e parte da cozinha. A geladeira foi derretida e demais móveis incinerados. De acordo com vizinhos, havia uma pessoa dentro da residência, que fugiu do local antes da chegada dos bombeiros. Uma criança que dormia na casa ao lado foi resgatada pelos militares.

“Aqui é da minha mãe, a vizinha me ligou, disse que a casa tava pegando fogo. A moça que mora alugada aqui desde 2018 está viajando. Quando cheguei, já estava tudo destruído, só conseguiram tirar a moto e o botijão da menina”, contou Francinei de Sousa, filho da proprietária e administrador do aluguel.

Para ele, o momento é de avaliação e reconstrução, porém, a família não possui condições de demolir os destroços do imóvel. Por isso, pediu ajuda para reconstruir a propriedade da mãe com doações de telhas e madeiras, bem como divulgou um telefone 98139-5228 para contato, que também é chave Pix para doações.

“A gente não se prepara pra isso, né? Mas se tiver alguma ajuda que possa vir será bem-vinda. Agora, de início, para tirar esse entulho, ajudar na limpeza, mas depois para reconstruir”, concluiu Francinei.

Uma vizinha relatou a aflição ao saber do sinistro. Ela contou que ouviu muitos estalos e crianças gritando, foi quando avistou o fogo atingindo parcialmente uma residência ao lado.

“Estava na cozinha com a minha filha, olhei no quintal e vi a casa queimando, foi tudo muito rápido, se os Bombeiros não chegam a tempo a casa ao lado também ia ser incendiada”, relatou a mulher.

A casa ao lado foi atingida por fumaça e pelo calor, que derreteu parte do forro de PVC. A criança que dormia em um dos quartos foi resgatada em segurança, recebeu cuidados médicos no local e não corre riscos de saúde.

O relatório do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes) informou que equipes do Grupamento de Atendimento Pré-hospitalar e do 2° Grupamento de Bombeiros Militar atuaram no sinistro em menos de 20 minutos, sem registro de vítimas.