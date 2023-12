Integrante do ‘Bonde do Ford Ka” morre em troca de tiros com o Bope

Tiroteio ocorreu na 11ª Avenida do Bairro Congós, zona sul de Macapá.

Da LEONARDO MELO

Um suspeito morreu após troca de tiros do Bope com acusados de vários furtos e assaltos em Macapá, no fim da tarde de ontem (27). O suspeito morto teria sido filmado em um roubo a uma loja de materiais de construção no Bairro Congós, na zona sul da capital, crime ocorrido na noite anterior.

Após o roubo, uma operação da PM do Amapá na 11ª Avenida do bairro resultou em um confronto armado que culminou na morte de um indivíduo ligado ao grupo criminoso autodenominado “Bonde do Ford Ka”.

Por volta de 14h, uma equipe do Batalhão de Operações Policiais, em patrulhamento, recebeu uma denúncia anônima sobre a localização de um grupo de assaltantes em uma residência na área de ponte da 11ª Avenida.

Ao se aproximarem da residência, eles foram recebidos a tiros e reagiram. Durante a troca de tiros, um indivíduo foi atingido e não resistiu aos ferimentos.

Na manhã desta quinta-feira (28), a polícia continua as diligências em busca dos demais integrantes do grupo criminoso Bonde do Ford Ka. Segundo a PM, o bando esteve envolvido em uma série de assaltos e furtos no Bairro Congós, incluindo o arrombamento de uma loja de material de construção.

O suspeito morto ainda não foi identificado.