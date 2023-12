Jovem é morto a tiros em festa de aniversário

Crime ocorreu no Bairro Marabaixo III, na zona oeste de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um tiroteio ocorrido em uma festa de aniversário terminou na morte de um jovem de 22 anos, na madrugada deste sábado (16), no Bairro Marabaixo III, na zona oeste de Macapá.

Nadson Sá da Silva Junior foi atingido com três tiros e acabou morrendo no local do evento, situado na Avenida Dezessete.

De acordo com apurações da polícia, o homicídio foi cometido por um dos participantes da festa, porém, ninguém soube informar a motivação da desavença entre a vítima e o atirador, que fugiu sem ser reconhecido e segue sendo procurado.

A Delegacia de Homicídios prossegue nas investigações, e caso alguém queira contribuir com os trabalhos da polícia, é só ligar para o disk denúncia (96) 99170 4302. Não é preciso se identificar.