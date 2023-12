Jovem leva tiro no rosto e morre ao sair de bar

Atirador efetuou disparo à curta distância, segundo a perícia.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 24 anos foi assassinado com um tiro no rosto ao sair de um bar, no início da tarde deste domingo (17), no Bairro Hospitalidade, em Santana, a 17 km de Macapá.

Atingido por um único disparo à curta distância, conforme constatou a perícia, Luan da Silva Moraes caiu em frente a uma residência, na Avenida Dom Pedro I, e morreu antes da chegada do socorro médico.

A motivação para o homicídio ainda é desconhecida, mas as Polícias Militar e Civil já sabem que a execução foi praticada por um indivíduo conhecido na região como ‘Bomba’. Ele fugiu sem levar nada da vítima e segue sendo procurado pelos investigadores da 1ª DP, com apoio do 4º Batalhão.