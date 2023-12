Jovens músicos levam a palavra de Deus a pontos estratégicos de Santana

Projeto denominado Ao Cubo é desenvolvido no município fica a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um grupo de jovens da cidade de Santana, a 17 km de Macapá, tem chamado a atenção em praças, supermercados, entrada de bairros e em frente às lojas do município. Eles aproveitam a circulação de pessoas nestes locais para levar a palavra de Deus e louvores ao público.

O projeto ‘Ao Cubo’, agrega jovens talentos musicais, começou em 2014, por iniciativa do cantor santanense Jefferson Costa e de sua esposa, Priscila Costa. À época, chegaram a realizar apresentações em Macapá, também em pontos de grande fluxo de pessoas como o Parque do Forte e a Casa do Artesão.

Este ano, Jefferson, que chegou a cantar sertanejo profissionalmente, decidiu retomar o projeto. Basicamente, ele convida músicos – sejam evangélicos ou não – e canta louvores nos pontos estratégicos da cidade santanense.

“O projeto consiste em se posicionar onde o movimento é intenso. Meu maior desejo com tudo isso é pregar a palavra de Deus e testemunhar sobre tudo que vivi nos últimos anos. E, assim, ajudar pessoas que estão desanimadas e precisando ouvir uma palavra de ânimo e principalmente ouvir falar de Deus”, explicou Jefferson.

Nesse retorno, o Projeto ‘Ao Cubo’ já esteve em frente ao Bairro Acquaville, supermercados, praças, esquinas movimentadas. Há a intenção de ampliar a outros locais, como escolas, empresas e outros ambientes onde a palavra de Deus é pouco difundida.

“A gente percebe que nem que seja por alguns minutinhos, as pessoas escutam os louvores e os momentos de pregação ou testemunho. Não tem fim lucrativo e sem testemunhos de pessoas que um dia viveram em dificuldades. Agora, é ajudar àqueles que são os mais necessitados, está entre os nossos objetivos”, afirmou Costa.

Ao Cubo

O nome do projeto significa e faz ligação à Trindade ‘Pai, Filho e Espírito Santo’. E também faz alusão aos amplificadores de instrumentos musicais, conhecidos popularmente como cubos.