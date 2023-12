Lages defende mais candidaturas femininas e prevê eleição difícil em 2024

O presidente do TRE sugeriu um pacto com a imprensa para combater a desinformação que poderá ser auxiliar pela inteligência artificial

Por SELES NAFES

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP), desembargador João Lages, defendeu nesta terça-feira (12), durante um encontro com jornalistas de vários meios de comunicação, a efetivação de mais candidaturas femininas. Ele também revelou esperar uma eleição difícil no ano que vem, e fez alertas sobre as fake news mais convincentes, graças ao auxílio da inteligência artificial.

Lages iniciou o encontro, batizado de “Circuito Eleitoral”, com um balanço do caminho que foi pavimentado pela corte até o prêmio Diamante do CNJ, como 2º melhor tribunal eleitoral do Brasil. O título foi anunciado na semana passada, em Salvador (BA).

Segundo ele, a modernização dos processos, equipe qualificada e celeridade para julgar ações eleitorais, até 30 por sessão, ajudaram a posicionar o tribunal amapaense no topo do ranking do conselho, três depois de amargar o penúltimo lugar.

O desembargador também falou sobre os trabalhos itinerantes da justiça eleitoral no interior do Amapá, com pequenos cursos sobre cidadania e sobre mulheres na política. O objetivo tem sido orientar sobre as regras do processo eleitoral, sobretudo para pessoas que querem participar do pleito, o que pode reduzir a chance de problemas judiciais como prestação de contas, por exemplo.

“Imagina a pessoa ser escolhida em convenção, ser eleita, mas perder o diploma porque não prestou contas”, comentou.

“Precisamos cobrar mais participação feminina na política, que elas concorram não apenas na cota de 30% por partido, mas que também tenham dinheiro para a campanha e o chamado ‘direito de antena’, que é o espaço nos programas eleitorais”, acrescentou.

Eleição difícil

Por conta do tamanho dos grupos políticos envolvidos na eleição do ano que vem, o desembargador João Lages prevê que a eleição será difícil, especialmente em função das fake news com uso da inteligência artificial.

Essa tecnologia, por exemplo, facilita a criação de vídeos de pessoas falando algo que nunca disseram, o que pode induzir muitos eleitores a erro na hora do voto.

Lages relembrou eleições em que a justiça eleitoral precisou agir com a ajuda da imprensa para desmentir notícias que estavam influenciando eleitores durante a votação.

Ele adiantou que a equipe do TRE está preparada para combater a fake news, e sugeriu um pacto entre a justiça eleitoral e a imprensa para combater a desinformação, colocando à disposição dos jornalistas vários canais de diálogo.