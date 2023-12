Livro conta aventuras de jovem missionário da Marinha na Amazônia

Otniel Garcia Medeiros Monteiro estreia na literatura falando de experiências pessoais na ponte aérea Amapá, Pará e Amazonas

Por JÚLIO MIRAGAIA

O escritor Otniel Garcia Medeiros Monteiro lança nesta quarta-feira (6), em Macapá, seu primeiro livro. A obra A casa na árvore de Justin, terá manhã de autógrafos a partir das 10h, na livraria Public, no Shopping Vila Nova, no Centro da capital do Amapá.

O autor decidiu escrever as memórias da vida, que conta com algumas curiosidades, mas com elementos fictícios. De uma família de missionários da Igreja Assembleia de Deus em Manaus, a história tem como pano de fundo, num primeiro momento, a ponte aérea feita a serviço da evangelização e suas dificuldades entre os estados do Amazonas, Pará e Amapá.

A narrativa também conta com momentos descontraídos e aventuras, como quando na adolescência o personagem Justin viaja servindo à Marinha pela Amazônia.

“A casa na árvore de Justin são relatos da história de um garoto que viveu seus dias percorrendo o Norte brasileiro, sobretudo, as capitais do Pará, Amazonas e Amapá, vivenciando sua jornada difícil com aventuras, aflições, dificuldades, alcoolismo, relacionamentos, sonhos e momentos de solidão; alegrias e felicidades em um misto de paz e inquietações”, diz o prefácio do livro.

Além de poder adquirir no evento de lançamento, A casa na árvore de Justin pode ser comprada diretamente com o autor pelo WhatsApp (96) 999718703 e também pelo site da editora Becalete. O preço é R$ 40.