Lula e Clécio entregam 1 mil moradias no Amapá

Famílias contempladas participaram de reunião com esclarecimentos sobre vistorias e assinatura de contrato na manhã desta quarta.

Por IAGO FONSECA

Mil moradias no conjunto habitacional Miracema, na zona norte de Macapá, serão entregues pelo presidente Lula da Silva (PT) e o governador Clécio Luís (SD), na próxima segunda-feira (18).

As 500 famílias contempladas na 4ª etapa participaram de reunião com esclarecimentos sobre vistorias e assinatura de contrato na manhã desta quarta-feira (13), com a equipe técnica da Caixa Econômica Federal, braço financeiro do programa Minha Casa Minha Vida.

As casas e apartamentos das fases 3 e 4 do habitacional possuem sala, cozinha, banheiro e dois quartos. O conjunto possui ao todo 2 mil unidades.

“Às vezes, o coração parece que vai sair pela boca, mas a gente tem que aguentar, tem que ficar calma. É uma emoção muito grande, eu já estou há 22 anos nessa esperança de um dia ter um apartamento próprio. Quem mora de aluguel sabe o quanto é difícil a gente pagar, muitas vezes não temos condições, a gente fica desempregado, doente”, declarou, animada, Betina Gomes, de 39 anos.

Ela faz parte do grupo de beneficiados que foram garantidos pela Justiça Federal e Defensoria Pública da União. São famílias removidas de áreas de ressaca e invasões, que moravam de aluguel social e outras situações de vulnerabilidade social.

“Antes desse final de ano, já estarei no meu apartamento, mas quero dizer para as pessoas que não conseguiram que não desistam, que elas corram atrás dos seus sonhos. Coloque sempre Deus em primeiro lugar que tudo vai dar certo”, aconselhou Betina.

As famílias que moravam em situação de risco social em áreas de ressaca e em ocupações no entorno da Rodovia Norte-Sul foram identificadas em levantamento da Secretaria de Habitação, que direcionou dossiês para análise pela Caixa Econômica.

Após a entrega do habitacional, uma linha de ônibus fará uma rota circular gratuita para os moradores chegarem até à BR-210 e à Rodovia Duca Serra, para facilitar a locomoção até os pontos de ônibus da capital, de acordo com o governador Clécio Luís.

“De 6h da manhã até meia-noite, a gente vai adotar de todas as condições. Também vamos criar o nosso comitê ambiental lá para plantar árvores, vamos ter o nosso centro comercial. Tudo isso será discutido com eles”, completou o gestor.

Segundo o governante, as famílias passarão por um trabalho de conscientização para economia de energia elétrica, para se adequarem ao programa Conta Paga, que junto com a Tarifa Social isenta o pagamento das faturas com consumo de até 150 kwh por mês.

“A gente quer estimular que eles tenham um consumo consciente e, em contrapartida, a gente vai ajustar o nosso programa para aqueles que se enquadram. Esse conjunto é para quem ganha até dois salários mínimos, ou seja, é renda baixa”, explicou o governador.