Lula entrega moradias, mas não assina MP da tarifa energética

Por IAGO FONSECA

Os novos moradores do Habitacional Miracema, na zona norte de Macapá, receberam as chaves das residências durante a visita do presidente Lula da Silva (PT) a capital amapaense na tarde desta segunda-feira (18) para a entrega e a assinatura de uma Medida Provisória sobre a tarifa da energia elétrica no Amapá, que não ocorreu.

O Governo Federal anunciou investimentos de R$ 350 milhões no setor energético para que o reajuste não prevaleça. Entretanto, a esperada MP que estabeleceria os meios para que a conta de energia não aumente não foi assinada na solenidade. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, os consumidores amapaenses pagarão a média nacional.

Lula afirmou que, no início do próximo ano, o Governo Federal irá trabalhar nas medidas para resolver a questão tarifária no Amapá.

Centenas de pessoas foram até o conjunto acompanhar a cerimônia, que teve uma megaestrutura montada no centro do novo empreendimento. Foi o caso da dona de casa Doralice Marinho, de 38 anos. Ela contou, emocionada, que morava em uma casa alugada e que o proprietário pediu a residência de volta no mesmo dia em que ela realizou a vistoria no apartamento.

“A felicidade é muito, muito mesmo, porque muitos pensavam que eu não ia conseguir, que eu não tinha onde morar, e agora eu posso dizer que eu tenho onde morar”, revelou.

O presidente visitou uma das casas com a presença de moradores. Em discurso, ele lembrou de seu passado quando teve sua primeira casa e comparou com a entrega do habitacional.

“Eu conheço muito bem o sonho da casa própria. Nós já fizemos 6 milhões de casas e vamos fazer mais 2 milhões até outubro final do meu mandato”, declarou.

Durante a solenidade, também estiveram presentes o governador do estado, Clécio Luís, os ministros das Cidades, Jader Filho, e da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, bem como os senadores Davi Alcolumbre e Randolfe Rodrigues.

Duas linhas de ônibus circular foram anunciadas pelo governador do Amapá. O serviço gratuito sairá pela rua principal do habitacional, das 6h às 23h até os dois extremos da área urbana de Macapá, na BR-210, na zona norte, e da Rodovia Duca Serra, na zona oeste.

Miracema

As etapas 3 e 4 do Miracema contemplam 1 mil moradias entre apartamentos e casas, com sala, cozinha, área de serviço, banheiro e dois quartos. As duas primeiras etapas foram entregues em 2022.

Foram investidos mais de R$ 200 milhões na conclusão das etapas 3 e 4, com recursos do Fundo de Arrendamento Familiar (FAR), articulados pelos senadores Davi Alcolumbre, Lucas Barreto e com valores adicionais do Tesouro Estadual.

O habitacional teve a construção iniciada em 2018, com apenas 500 moradias autorizadas. Depois, em dezembro de 2019, a edificação de mais de 1,5 mil unidades foi permitida.