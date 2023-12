Chegamos ao capítulo 25

Perder a esperança é perder o rumo, se afundar na escuridão. Quando você sentir que suas forças estão se esgotando, lembre-se da mensagem de Deus no capítulo 25 de Isaías. Muita gente enxerga a vida sem possibilidade de melhoras, mas, no mundo de hoje, esse é um sentimento essencial, como veremos na análise desta segunda-feira (18). Tenha um ótimo dia com o nosso Senhor Jesus!