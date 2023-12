Marido usou camisa para estrangular esposa até morte, diz polícia

Delegado Charles Corrêa aponta a camisa usada no crime, que ocorreu no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem acusado de matar a esposa asfixiada acaba de ser preso pela Polícia Civil do Amapá em Oiapoque, na fronteira com a Guiana Francesa, a 590 km de Macapá.

Segundo o delegado Charles Corrêa, o suspeito, Darlilson Moraes, teria confessado que usou uma camisa para estrangular o pescoço de Sâmia Oliveira de Sousa Moraes, também de 26 anos. O casal vivia há nove anos e tinha três filhos, uma menina de 7 anos, e dois meninos de 5 e 3 anos.

A mulher foi encontrada morta em um matagal próximo a residência do casal nesta terça-feira (12). No entanto, de acordo com o delegado, o crime ocorreu na madrugada de domingo (10) para segunda-feira (11).

Ele contou que, após o corpo ter sido encontrado, o marido foi até a delegacia de Oiapoque e afirmou que a esposa estaria desaparecida desde domingo.

“Ele veio até a delegacia dizendo que ela estava desaparecida fazia 3 dias. Mas conversamos com o médico legista, com testemunhas, e ele acabou confessando”, informou o delegado.

Darlisson levou os policiais até o local onde se desfez da camisa, um campo de capim. A roupa foi recuperada como prova material do inquérito.

Em depoimento, afirmou o delegado, o acusado alegou que houve uma discussão entre eles, que teriam passado o dia bebendo em um balneário. Durante a noite, continuaram a consumir bebida alcoólica na casa do irmão da vítima.

Depois disso, segundo o depoimento, foram caminhando pela Avenida Veiga Cabral, em direção a casa deles, que fica em uma área periférica da cidade, conhecida como Florestal, foi quando começaram a discutir.

“O autor retirou a sua camisa e o envolveu em torno do pescoço da vítima até sufocá-la. Após ter desmaiado, ele a carregou no colo, caminhou por alguns metros e a deixou em volta de uma árvore onde o terreno é de descida”, relatou o delegado.

Segundo a autoridade policial, Darlisson também alegou que a esposa estaria viciada em drogas e estaria gastando muito da renda da família com substâncias entorpecentes, o que ocasionava muitas brigas entre o casal.

O marido foi autuado em flagrante por feminicídio e será encaminhado a audiência de custódia.