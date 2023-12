Médico e paciente ficam feridos em colisão entre carro e boi

Acidente ocorreu na BR-156 a cerda de 220 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um acidente ocorrido na noite de segunda-feira (11) com um carro da Secretaria de Saúde da cidade de Calçoene deixou três pessoas feridas, uma delas, um médico, com graves lesões.

A colisão entre o veículo, tipo Argo, e um boi que atravessava a pista, ocorreu por volta de 20h30 no KM-482 da BR-156, a cerca de 220 km de Macapá, próximo da sede do município de Tartarugalzinho. O trecho é bastante escuro. O automóvel teve o teto arrancado.

Segundo a PRF, no carro havia quatro ocupantes, um deles o médico Walder Ramon Amaral, que sofreu lesões graves após colidir com a cabeça no para-brisa. A equipe estava conduzindo a paciente Ellen Suely da Silva para procedimentos médicos em Macapá. O motorista era o funcionário da Secretaria de Saúde de Calçoene Altanam Pinheiro Nonato.

O quarto ocupante do veículo não sofreu lesões. Ele foi avaliado ainda no local do acidente pela equipe de socorristas da Unidade Mista de Saúde de Tartarugalzinho, para onde os outros ocupantes do carro foram levados.

Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas nesta manhã de terça-feira (12).