Mega da virada: apostas de macapaenses por R$ 570 milhões ainda são ‘tímidas’

A apenas quatro dias do sorteio, procura pelos bilhetes de apostas nas lotéricas de Macapá ainda é baixa.

Por IAGO FONSECA

A poucos dias da Mega da Virada, o sonho de ser rico dos macapaenses ainda parece tímido. É que a apenas 4 dias de se encerrarem as apostas, a procura pelos bilhetes nas lotéricas da capital ainda é baixa, em relação a outros anos – quando filas extensas costumavam se formar. Entre os funcionários, a explicação é de que as apostas pela internet aliviaram as filas.

O concurso é o maior sorteio especial da Loteria Federal. Este ano, o acúmulo estimado é de R$ 570 milhões, maior valor sorteado desde a criação do prêmio em 2008.

A Mega da Virada paga um valor muito maior do que os dos concursos realizados ao longo do ano e não acumula, o que possibilita que um ou mais apostadores levem a bolada para casa.

As apostas podem ser feitas até às 17h o domingo (31), pela internet e em algumas unidades no centro de Macapá. O sorteio ocorre na mesma noite, às 20h, e será transmitido pela TV aberta.

O enfermeiro Patrick Amanajás, de 42 anos, participa de todas as edições do último sorteio do ano. Para ele, mesmo com sonhos e objetivos pessoais, deseja que o prêmio também contemple outras pessoas do Amapá.

“A expectativa é muito grande. Com um prêmio desses eu, primeiramente, ajudaria minha família e, uma parte, ajudaria quem realmente precisa. Já ganhei uma vez, há muito tempo, R$ 330 reais na quadra”, declarou o apostador, que fez sete ‘fezinhas’ em uma lotérica no Bairro Trem, zona sul.

A esperança de ganhar com seis números motivou a vendedora Liane Leal, que tentou a sorte grande com duas apostas em uma lotérica no centro de Macapá.

“Tenho esperanças de ganhar esse prêmio, sempre repito os números 4 e 17 quando jogo”, contou a vendedora.

Para ganhar, é preciso fazer uma aposta e acertar seis números entre os 60 disponíveis. Caso mais de uma aposta acerte a Sena, o valor é dividido entre os ganhadores. Quem acerta cinco ou quatro números também recebe parte do prêmio.

O valor final do prêmio só será confirmado após o fim do período de apostas, já que o cálculo do prêmio considera o valor acumulado de outros concursos e parte do valor arrecadado com apostas.