Menino de 1 ano e 10 meses é abandonado perto de UBS em Macapá

Mãe do garoto foi localizada depois que fotos dele foram divulgadas via WhatApp.

Por CAROLINA MACHADO

Um menino de 1 ano e 10 meses foi encontrado nesta segunda-feira (4) abandonado nas proximidades da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Amazonas, na zona norte de Macapá. A criança, que foi identificada, estava limpa e não apresentava sinais de violência.

A conselheira tutelar da zona norte, Mara Oliveira, estava de plantão e atendeu o caso, comunicado por um funcionário da unidade, por volta de 10h30.

“Ele me disse que a criança foi encontrada por um caminhoneiro, que imediatamente chamou os funcionários da UBS. Ele estava bem vestido, de shortinho, blusinha e bem limpinho e não aparentava ter fugido ou algo assim e foi levado à UBS para saber se era de algum paciente que estava por lá, mas não era”, descreveu.

Após chegar à UBS, a conselheira conversou com a assistente social da unidade e levou a criança ao Conselho Tutelar para divulgar as imagens do menino, com o objetivo da mãe comparecer ao local.

Por volta de 11h, a mãe da criança, uma mulher de aproximadamente 28 anos, apareceu na UBS. Ela expressava certo “desespero”, e alegou que a criança havia sido tirada de casa sem o seu consentimento, segundo a conselheira Mara. A versão da mãe não convenceu.

“Ela disse que a tia paterna tinha levado a criança de lá da casa dela sem ela ver. Ela disse que, simplesmente, só deu falta quando uma pessoa do bairro disse que a foto da criança estava em grupo de WhatApp. Foi uma conversa fiada que a gente não acreditou”, afirmou a conselheira.

Mesmo assim, a criança foi entregue à mãe no Conselho Tutelar da zona norte.

“A criança está com a mãe porque a gente não pode nesse momento tirar da mãe. Mas vamos fazer um acompanhamento dessa criança e vou noticiar o fato ao Ministério Público com todas as informações necessárias”, afirmou.