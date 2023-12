Meteorologia prevê chuva fraca para a virada do ano no Amapá

Durante a virada do ano não haverá chuvas fortes e intensas no Estado.

Por CAROLINA MACHADO

O setor de meteorologia do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (Iepa) prevê que durante a virada do ano não haverá chuvas fortes e intensas no Estado. De acordo com o meteorologista Jefferson Vilhena, caso haja a incidência de chuvas, elas serão fracas e rápidas.

Para o início do domingo (31), o previsto é de poucas nuvens com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas, principalmente no norte do estado. No decorrer do dia, poderá haver a variação de nuvens em todos os municípios do estado.

Para a região do extremo sul do Amapá, é provável céu aberto, mas com previsão de chuvas fracas, que também pode ter em todo o Amapá, com acumulados variando entre 1 e 10 milímetros.

No fim da tarde, pode haver as pancadas de chuvas sobre a região metropolitana sem comprometer os festejos.

Para este sábado (30), pode haver bastante chuva no Estado, principalmente na área norte, entre os municípios de Oiapoque e Tartarugalzinho.

Nessas áreas pode haver acumulados de chuvas ultrapassando os 50 mm. Em outros municípios, a previsão é que as chuvas sejam mais fracas e se concentrem sobre a faixa litorânea e próximo à região do Rio Amazonas.