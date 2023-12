Miracema: apartamentos “quitados” e mobiliados são anunciados por golpistas

Criminosos anunciam unidades como se fossem moradores recém contemplados; venda é proibida por 10 anos

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

A poucos cliques, em mercados da internet, já é possível encontrar anúncios de venda de apartamentos no Habitacional Miracema, na zona norte de Macapá. Todos falsos, segundo a Polícia Civil do Amapá, que lançou um alerta nesta sexta-feira (22) sobre um novo golpe envolvendo os apartamentos do conjunto. O complexo foi inaugurado há menos de uma semana.

Diferentemente do “golpe do Miracema”, que prometia cadastramento com garantia de entrega dos apartamentos mediante pagamento, o novo esquema anuncia as unidades para a venda como se fossem de moradores recém contemplados.

De acordo com as investigações, foram identificados pelo menos 10 anúncios do crime de fraude e venda ilegal dos apartamentos populares, na última quarta-feira (20).

“Os apartamentos estão sendo anunciados em grupos de redes sociais, Facebook, OLX, como se o apartamento entregue já mobiliado estivesse à venda. A vítima interessada paga um sinal e esse dinheiro é perdido”, explicou o delegado Daniel Marsili, diretor do Departamento de Polícia Especializada.

Proibido vender

Um dos falsos anúncios oferece o apartamento “quitado”, “sem débitos”, por R$ 34 mil, o que é impossível, já que todos são financiados.

Além disso, vender um apartamento de programa público habitacional é ilegal durante os 10 anos de financiamento pela Caixa Econômica Federal, que gerencia os contratos do programa Minha Casa, Minha Vida.

Por contrato, as moradias não podem ser vendidas e, caso um contemplado engaje na negociação, pode receber sanções administrativas e perder o imóvel, de acordo com o delegado.

A polícia orienta que as pessoas tenham precaução para que não sejam enganadas. Para denunciar anúncios ilegais ou enganosos, a população deve procurar a 3a Delegacia de Polícia Civil, especializada em fraudes eletrônicas, no Ciosp do Pacoval.