Missa campal e procissão marcam Dia de Nossa Senhora da Conceição

Missa e saída da procissão ocorrerá na Paróquia da Igreja da Conceição.

Por CAROLINA MACHADO

No dia 8 de dezembro é comemorado Dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição. Para celebrar a data, a Paróquia da santa realiza nesta sexta-feira a festividade em homenagem à Santa.

A programação inicia às 16h com a celebração de uma missa campal, que será presidida pelo Bispo Dom Pedro José Conti na Quadra Paroquial Antonio Cocco, situada ao lado da igreja. Em seguida, às 17h30, os fiéis poderão participar da procissão, onde a imagem da santa vai percorrer as ruas do Bairro do Trem e retornará à Paróquia.

A partir das 19h, haverá uma festa social na quadra da igreja com bingo, rifa, apresentação do coral da igreja e venda de iguarias.

Para a voluntária da Paróquia, Ana Claudia Paes, a programação é diversificada e os fiéis poderão escolher se participam de todo o evento ou de parte dele.

“É uma programação bastante diversificada para toda a família. Temos missa, procissão, festa social. É uma programação para todos os gostos. Mas de uma coisa tenho certeza: que será um dia de muita alegria e muita fé em homenagem à Imaculada Conceição”, declarou.

A voluntária estima que o evento vai atrair aproximadamente três mil fiéis, o que ocorreu em edições anteriores.

“Estamos programando tudo visando receber três mil pessoas. Passamos o ano planejando essa festividade, que é muito linda. E todos os anos, as pessoas comparecem mesmo e participam da nossa programação, que é muito especial. Então agora estamos nos últimos preparativos para que mais tarde possamos receber os fiéis”, afirmou.

A Paróquia de Nossa Senhora da Conceição está situada na avenida Cônego Domingos Maltês, entre as ruas Odilardo Silva e Eliezer Levy, no Bairro do Trêm, zona sul de Macapá.

Programação:

16h: Missa campal na Quadra Paroquial Antônio Cocco

17h30: Procissão pelas ruas do Bairro do Trêm

19h: Festa Social na Quadra Paroquial Antônio Cocco