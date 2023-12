Morador de Santana armazenava imagens de abuso sexual infantil, diz PF

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido no distrito industrial.

Da REDAÇÃO

Policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão contra um homem suspeito de armazenar imagens de conteúdo sexual infantil. O investigado, de 23 anos, é morador do município de Santana, a 17 km de Macapá.

O mandado foi cumprido nesta manhã de terça-feira (19), no Bairro Distrito Industrial, onde os agentes analisaram equipamentos eletrônicos como computador e celular, e dispositivos de armazenamento, como pen drives. A ação foi chamada de Operação Embahú. Arquivos com conteúdo de abuso sexual infantil teriam sido achados no celular do acusado.

Segundo a PF, a investigação iniciou após denúncias de que o indivíduo armazenava o material ilegal. O investigado poderá responder pelos crimes de armazenamento de conteúdo sexual infantil. Em caso de condenação, poderão pegar uma pena de até 4 anos de reclusão, mais pagamento de multa.