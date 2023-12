Motorista de assaltos em série é preso

Vídeos mostram a quadrilha armado utilizando o mesmo veículo. Motorista foi preso com arma, produtos roubados e drogas

Por LEONARDO MELO

Um jovem acusado de ser o motorista de uma série de assaltos em Macapá foi preso no fim da noite desta sexta-feira (23). O veículo usado nos crimes também foi apreendido pela Polícia Militar do Amapá.

De acordo com informações apuradas pelo Portal SN, Gleidson Siccu da Silva, de 28 anos, foi apresentado na delegacia de polícia junto com o veículo, um Ford Ka prateado.

Segundo os policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), que realizaram a prisão, há vários vídeos de assaltos em redes sociais onde os criminosos utilizam o mesmo carro, todos com armas de fogo.

Num dos vídeos, os criminosos chegam ao comércio durante a chuva, e pegam o proprietário distraindo com o celular. Alguns usam máscaras de proteção hospitalar, as mesmas utilizadas durante a pandemia.

O comerciante se rende imediatamente, com as mãos para o alto e com a cabeça baixa o tempo todo. Mesmo assim, recebe uma coronhada na cabeça com uma pistola.

O roubo dura menos de 1 minuto. Os criminosos roubam a renda do caixa, além de bebidas alcoólicas e muitas mercadorias.

O carro foi encontrado por policiais trafegando na Avenida Graciliano da Silva Trindade, no Bairro Jardim Marco Zero. Contudo, apenas o motorista estava no interior do veículo.

Ele foi apresentado no Ciosp junto com o veículo. Segundo o Bope, o acusado não quis informar onde havia deixado os outros criminosos envolvidos nos roubos.

O motorista chegou a ser algemado, de acordo com boletim de ocorrência, porque teria tentado fugir diversas vezes durante a condução.

No carro, os policiais encontraram uma arma de fogo, dois celulares e 19 porções de maconha, além de joias de uma das vítimas.