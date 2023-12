Mototaxista de 62 anos ganha moto zero km em sorteio de Natal

Sorteio ocorreu na manhã deste domingo (24)

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A reta final de 2023 foi mais que especial para um mototaxista de 62 anos. José Amanajás Rodrigues, que roda há mais de 30 anos na praça de Macapá, levou para casa a motocicleta zero km na grande ação de Natal do Grupo Kassyo Ramos. O sorteio, que distribuiu mais de 40 prêmios, ocorreu na manhã deste domingo (24), no Centro da capital.

De acordo com a organização do evento, mais de 500 mototaxistas se reuniram em frente ao escritório do empresário, na Avenida Coriolano Jucá, Bairro Central.

Além da moto, foram sorteados pneus, capas de chuva, capacetes, kits de transmissão, além de vários pix. O sorteio de Natal já virou uma tradição no Grupo Kassyo Ramos.

“Nada mais justo que compartilhar valorizando essa categoria tão importante, que transporta vidas com responsabilidade todos os dias”, comentou o empresário.

José Amanajás, o grande contemplado do dia, decidiu doar a motocicleta zero km para o filho, que mora na zona oeste de Macapá.

“Ele mora distante do trabalho, e será uma grande ferramenta para ele. Muito boa a iniciativa do empresário Kassyo, que decidiu dividir um pouco com os trabalhadores, um exemplo para outros empresários bem-sucedidos”, comentou o felizardo.