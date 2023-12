Mutirão negocia e parcela contas atrasadas de água e luz

Os atendimentos são feitos no Instituto Federal do Amapá, localizado na zona norte, até sexta-feira (22).

Por CAROLINA MACHADO

Os consumidores inadimplentes da CEA Equatorial e da Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA) poderão negociar débitos de energia elétrica e água no mutirão de negociação, denominado ‘Conta em Dia’. Os atendimentos são feitos no Instituto Federal do Amapá, localizado na zona norte, até sexta-feira (22).

A empregada doméstica Maria Côrtes aproveitou a oportunidade para se regularizar.

“A conta está vindo muito cara e eu não estava dando conta de pagar. Mas quando eu soube, aproveitei a oportunidade e vim renegociar tudo e isso me deixa mais tranquila porque vou aproveitar as festas de fim de ano com tudo regularizado”, comemorou.

A ação é direcionada a clientes que tenham, no mínimo, três faturas em atraso. Para facilitar a negociação de débitos, as empresas estão ofertando condições especiais, como parcelamento de até 70 vezes, 100% de desconto nos juros e entrada mínima de 10%, o que fora do mutirão é de 30%.

De acordo com o porta-voz da Equatorial, Edisandro Azevedo, o objetivo é a regularização dos clientes.

“A gente espera que as pessoas consigam ficar em dia. Sabemos das dificuldades financeiras, mas acredito que com o 13º [salário] e com essas condições elas consigam negociar seus débitos. E, para isso, montamos toda uma estrutura para receber esses consumidores”, afirmou o porta-voz.

Mesmo sem revelar o número de inadimplentes, Azevedo estima que sejam feitos 200 atendimentos nessa ação.

“Então convidamos a todos os inadimplentes a comparecerem no Ifap, porque, negociando, a gente chega a um consenso e, assim, fica bom pra todo mundo”, concluiu.

O Instituto Federal do Amapá está situado na Rodovia BR-210, Km-3, Bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá. Os atendimentos são feitos das 9h às 17h.