Na COP28, Eco Forte Bioenergia apresenta modelo de negócio sustentável na Amazônia

Empresa atua no Amapá e está sendo representada pelo CEO, Welinton Rogério

Por SELES NAFES

A empresa amapaense que conduz o maior plano de manejo florestal sustentável do mundo está expondo na Conferência Mundial do Clima (COP28), em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A Eco Forte Bioenergia levou para o encontro o modelo de negócio sustentável que tem agregado integração social, ambiental e econômica no Estado mais preservado do Brasil.

O convite para expor na COP28 foi feito pelo governo do Amapá, que enviou uma grande comitiva para se juntar a outros governos da Amazônia.

A Eco Forte Bioenergia está sendo representada pelo CEO da empresa, Welinton Rogério Conci.

O executivo palestrou e conversou com líderes de governo, organizações da sociedade civil, pesquisadores, personalidades políticas nacionais e internacionais sobre como vem ocorrendo a atuação da empresa no Amapá.

Atualmente, a empresa opera na região do Maracá, município de Mazagão. O objetivo é produzir atividade econômica com conservação sustentável da floresta amazônica.

Welinton Conci enfatizou que o plano de manejo florestal sustentável conserva a vida da floresta, os recursos naturais, mas, sobretudo, promove o desenvolvimento econômico e social, sendo ainda uma das melhores formas de combater o desmatamento ilegal e o mercado ilegal de madeira nativa.