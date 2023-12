Veja a análise do capítulo 16 de Isaías

Compartilhamentos

Um velho ditado diz que “o mal, por si só, se destrói”. Esse princípio pode ser visto no livro de Isaias, capítulo 16, onde lemos a história dos moabitas, conhecidos pela maldade e arrogância no trato com os povos vizinhos. Através do profeta, Deus avisou sobre seu destino final. Conosco, não é diferente. Veja a análise e tenha um feliz sábado (9), com o nosso Senhor Jesus!