Não há dinheiro da Educação para o Réveillon, afirma GEA

Governo diz que assunto vem sendo tratado de forma equivocada pelo MP

Por SELES NAFES

O governo do Amapá divulgou um posicionamento, na tarde desta terça-feira (19), no qual considera equivocada a forma como o Ministério Público do Estado emitiu uma recomendação dirigida ao Réveillon da Beira-Rio. O GEA afirma que não há recursos da Educação para a festa, que terá atrações nacionais como o sertanejo Leonardo.

Segundo a nota do governo, os recursos da Educação são destinados apenas à Cantata Natalina, com orçamento de um contrato celebrado há quase três anos. O mesmo contrato prevê também outros eventos como os desfiles cívicos e até aulões do Enem.

Esta semana, o MP emitiu uma recomendação para que o governo não cobre ingressos na festa que tem orçamento de R$ 5 milhões, sendo a maior parte da Secretaria de Turismo do Estado. O promotor Laércio Mendes afirma que recebeu a informação de que R$ 1,4 milhão seriam da pasta da Educação.

O Estado afirma que apenas a Cantata Natalina tem recursos da Educação.

“Os investimentos na Cantata Natalina estavam previstos em contrato celebrado ainda em 2020 pela Seed, que vem sendo utilizado há 3 anos para a realização de vários eventos, a exemplo do Aulões do Enem, Feiras de Ciência, encontros pedagógicos, desfiles de 7 e 13 de Setembro e não somente para Cantatas.

Mais cedo, o governador Clécio Luís também negou existir dinheiro da Educação na festa, durante entrevista ao jornalista Paulo Silva.

“Não sei de onde tiraram que tem dinheiro da Educação. Não tem um centavo. Não teria jamais de minha parte essa loucura de colocar dinheiro da Educação no Réveillon. Não sou louco. E não tem um centavo para cachê dos artistas nacionais. Conseguimos com patrocinadores e com recursos federais de programas específicos. Vamos entrar apenas com a estrutura de palco, iluminação, fogos e os cachês dos artistas locais”.

A Cantata Natalina está marcada para amanhã (20) e quinta-feira, quando serão mobilizados mais de 1,5 mil estudantes de 39 escolas, marcando o encerramento do ano letivo. Será a primeira apresentação em oito anos.