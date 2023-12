Novo Centro Comercial de Santana tem 40% das obras concluídas

O complexo substituirá o antigo comércio com urbanização às margens do rio Amazonas

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Aguardado com grande expectativa por empreendedores locais, o Centro Comercial que está sendo construído na Área Portuária do município de Santana poderá ser entregue no segundo semestre de 2024. A informação foi repassada pela Codevasf durante uma visita técnica nesta sexta-feira (8). Os serviços estão 40% concluídos.

O Centro Comercial faz parte de um projeto que prevê a revitalização completa da Área Portuária de Santana, segundo município mais populoso do Amapá. O projeto inclui urbanização, construção de quiosques, banheiros públicos e museu às margens do rio Amazonas.

O centro terá dois pavimentos com 100 boxes de diversos segmentos econômicos, elevadores social e para portadores de necessidades especiais, além de praça de alimentação.

Para o andamento dos serviços, será necessário o remanejamento de estabelecimentos comerciais antigos. A obra conta com recursos do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, inicialmente, da ordem de R$ 6,1 milhões alocados pelo senador Davi Alcolumbre (União) e liberados pelo ministro Waldez Góes (PDT). A execução é de responsabilidade da Codevasf.

“O que a gente deseja é o que o espaço esteja dentro do que foi prometido. Muitos donos dos empreendimentos que virão para cá, vão sair dos seus espaços pensando na melhoria de vida e também pensando de maneira coletiva. Ou seja, no bem da cidade. Por isso, estamos muito esperançosos para que seja logo concluída”, disse Benedito Barreto, presidente da Associação de Moradores da Área Portuária.

Visita técnica nesta sexta,

Orla está sendo urganizada. Foto: Keila Góes

Segundo representantes da empresa responsável pelos serviços, o clima será determinante para o prazo de conclusão. Inicialmente, a previsão de entrega do Centro Comercial era o primeiro semestre do ano que vem. A possível chegada precoce das chuvas preocupa.

“Conseguimos avançar bastante com período de sol mais intenso e agora a preocupação é com a chegada das chuvas. Inevitavelmente, se isso acontecer, teremos atrasos”, disse Luís Lima, engenheiro da obra.

A visita técnica contou com a presença do ministro Waldez Góes, do prefeito em exercício e presidente da Câmara de Vereadores, Josivaldo Abrantes (PDT), vereadores e secretários municipais.

“A centro comercial é importante para o desenvolvimento de todo o Amapá, não é somente Santana. A urbanização total do chamado Projeto Orla prevê a modernização de todo o aparelho turístico e comercial desses espaços. Santana possui a potencialidade econômica, principalmente, na questão portuária. As divisas entram e saem por aqui”, avaliou o ministro Waldez Góes.