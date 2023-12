O cristão de aparências

Veja que bela lição encontramos em Isaías 29

Nos tempos de hoje, com as redes sociais, expor a vida e ideias publicamente virou um estilo de vida para muitas pessoas, seja por necessidade profissional ou vaidade. Com essas ferramentas, viver de aparências ganhou ainda mais intensidade. No relacionamento com Jesus as vezes também ocorre isso. No capítulo 29 do Livro de Isaías, vemos o nosso próprio Deus advertindo o povo que estava vivendo de aparências no relacionamento de devoção com Ele. Tenha uma ótima sexta-feira (22) com o nosso Senhor Jesus!