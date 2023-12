Hoje temos um tema que desperta interesse de todos, contido no capítulo 34 de Isaías

Compartilhamentos

O fim do mundo é um tema que sempre despertou fascínio e medo nas pessoas. No capítulo 34 de Isaías, no Antigo Testamento, encontramos um dos mais antigos relatos futuros de um cenário de destruição final global, com o planeta sendo destruído pelo fogo que será trazido por Deus sobre os reinos. No entanto, veremos hoje que isso tudo faz parte de um plano de restauração. Veja a meditação bíblica desta quarta-feira (27) e tenho ótimo dia com o nosso Senhor Jesus!