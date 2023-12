Operação Paz retirou mais de 240 armas das mãos de bandidos, diz Sejusp

Armas apreendidas durante uma das ações em outubro, em Macapá.

Por IAGO FONSECA

A apreensão de 244 armas de fogo entre agosto e dezembro, durante a ‘Operação Paz’, contribuiu na redução de 30 para 16 crimes violentos letais e intencionais registrados no Amapá.

A relação entre as ocorrências foi feita pela Secretaria de Segurança Pública do Amapá, que divulgou o balanço de 100 dias da operação na manhã desta terça-feira (19). A estratégia atua com ações de inteligência, investigação, repressão e prevenção às ocorrências de homicídios.

Além das armas, mais de 70 kg de drogas foram apreendidas e 240 prisões em flagrante foram realizadas entre setembro e dezembro.

“Percebemos que a Operação Paz foi fundamental para o nosso Estado. Essa integração entre as forças policiais também é fundamental. Realizamos na semana passada operações dentro do nosso sistema penitenciário e hoje iniciamos aqui fora”, declarou Marko Scaliso, secretário em exercício da Segurança Pública do Amapá.

O ‘dia D’ da operação cumpre mandados de prisão em Macapá e Mazagão nesta terça-feira. Somente em dezembro, a Polícia Civil cumpriu 60 mandados de prisão e a Polícia Militar realizou mais de 3,5 mil abordagens e apreendeu 140 porções de drogas.

Em 100 dias, a Polícia Civil concluiu mais de 3,5 mil inquéritos, segundo o balanço apresentado. Esses processos definem autorias e reconhecem materialidade de crimes em aberto.

“Da prática de crimes, posso dizer que realmente a segurança pública está sendo efetiva. As pessoas têm deixado de praticar o ilícito, tudo isso promove uma pacificação social”, afirmou Cezar Vieira, delegado-geral de Polícia Civil.

A ‘Paz’ foi iniciada em 1° de setembro com recursos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, junto aos órgãos de segurança do estado. Realizada em todos os municípios, a operação aumenta o efetivo das Polícias Civil, Militar e Científica por meio do pagamento de diárias aos agentes que estão de folga.

De acordo com o coronel Adilton Corrêa, comandante-geral da PM, somente na equipe da Operação Hórus, que atua nas regiões de fronteira, houve um aumento de 120 policiais ativos.

“Em cada ciclo da Operação Paz e da Hórus temos mais policiais trabalhando nas ruas. Para um estado como o Amapá isso é muito significativo”, ressaltou o comandante.