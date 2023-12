Paulo Lemos é o 1º pré-candidato definido para enfrentar Furlan

Escolha do Psol foi anunciada ontem, durante posso do novo diretório do partido

Por SELES NAFES

O atual secretário de Administração do Estado e ex-deputado estadual, Paulo Lemos, é o primeiro pré-candidato definido por um partido para enfrentar o atual prefeito de Macapá, Dr Furlan (Podemos), nas eleições do ano que vem. A escolha foi anunciada ontem (7) à noite na posse do novo diretório estadual do Psol, com a presença da presidente nacional da legenda, Paula Coradi (SP), eleita em novembro.

A indicação de Paulo Lemos, que é o atual presidente estadual do partido, foi feita pelo diretório municipal.

“Psol nacional a partir de então, quer também governar, e por isso decidiu em seu congresso nacional lançar candidaturas majoritárias nas eleições de 2024 com prioridade, e um dos nomes indicados foi o nosso em Macapá”, explicou o parlamentar.

Será a segunda vez que ele concorrerá à prefeitura da capital. A primeira foi em 2020, quando obteve 4% dos votos válidos. Dois anos depois, ele teve 10 mil votos para deputado federal, mas não conseguiu ser eleito por conta do coeficiente eleitoral.

Secretário de Administração desde o início do ano no governo Clécio (SD), Paulo Lemos é professor de História, tem pós-graduação em Ensino Superior e é do quadro de docentes do governo estadual. Também é advogado e foi professor de Direito.

Na administração pública foi secretário de Finanças e de Administração no primeiro mandato de Clécio como prefeito de Macapá, antes de ser eleito duas vezes como deputado estadual.