PDT ‘bate martelo’ sobre pré-candidato à prefeito de Macapá

Nos bastidores, disputa foi entre os deputados Dorinaldo Malafaia (federal) e Jesus Pontes (estadual)

Por SELES NAFES

O Partido Democrata Trabalhista (PDT) no Amapá já decidiu quem irá enfrentar o prefeito de Macapá, Dr Furlan (Podemos), nas eleições do ano que vem. No entanto, o anúncio ocorrerá somente neste sábado (9), durante a convenção municipal do partido.

Fontes consultadas pelo Portal SN dão como certa que a indicação será do deputado estadual Jesus Pontes, mas, como na política tudo pode mudar em 24h, o deputado federal Dorinaldo Malafaia continuaria no páreo.

Dorinaldo Malafaia está no primeiro mandato como deputado federal, é uma das lideranças do governo Lula e experimenta uma visível ascensão no Congresso Nacional. Dentro do PDT, a atuação dele na pandemia de covid-19 como superintendente da SVS ainda é lembrada como prova de capacidade de liderança e gestão.

Por outro lado, as relações de Jesus Pontes com o setor econômico, o perfil desenvolvimentista e o posicionamento ideológico (mais ao centro do que à esquerda) são vistos como facilitadores de alianças e de um discurso mais plural na busca por votos. A relação pessoal com o ministro Waldez Góes, presidente do PDT, também pesa.

O vice-governador Teles Júnior, apontado por muitos como uma aposta natural do partido, estaria mais focado nos projetos de desenvolvimento econômico dentro do governo Clécio. A chance de uma indicação dele seria quase nula.

“O mais importante é que o partido vai muito unido para essa eleição e tem dois bons nomes”, avaliou uma alta liderança consultada pelo Portal SN, nesta sexta-feira (8).

O encontro do diretório municipal será neste sábado, às 18h30, na sede da Universidade de Samba Boêmios do Laguinho