Pela 3ª vez, ladrões invadem loja de construção

Crime ocorreu na madrugada de hoje, na zona sul da capital do Amapá.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Uma loja pertencente a uma rede de materiais de construção em Macapá foi furtada na madrugada desta quarta-feira (27). Foi a terceira vez que criminosos invadiram o estabelecimento em apenas dois meses.

A loja, localizada na Avenida Claudomiro de Moraes, no Bairro Congós, zona sul, teve a porta de vidro quebrada, por volta das 3h, por seis homens e uma mulher, de acordo com o departamento de segurança da loja.

O serviço particular de vigilância remota do empreendimento foi quem notificou as autoridades sobre o ocorrido. Equipes da Polícia Militar do Amapá fizeram várias buscas pela região, mas sem sucesso.

A diretoria ainda contabiliza as perdas. Inicialmente, pelo menos seis roçadeiras foram furtadas pelos criminosos. O prejuízo estimado gira em torno de R$ 12 mil. Nas outras ocorrências, os alvos foram furadeiras e outras máquinas pequenas.

A empresa não deu detalhes, mas o portal SN.com apurou que os três furtos ocorreram em um intervalo de 8 dias, entre o primeiro e o segundo, e cerca de dois meses entre a segunda e terceira ocorrência.

De acordo com o responsável da segurança da loja, as imagens do circuito de vigilância não são divulgadas para preservar as investigações da polícia, que ainda busca pelos invasores.