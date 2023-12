Isaías 11 nos traz uma reflexão sobre até quando coisas ruins acontecem

Se Deus existe, por que tantos inocentes morrem? Por que tanta fome e muitas crianças em sofrimento? No meio desses questionamentos, ignoramos o fato de que estamos no meio de uma guerra que um dia terá fim. Nossa Terra será restaurada. Veja como será em Isaías 11 e tenha uma ótima semana com o nosso Senhor Jesus!