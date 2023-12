Preso homem que furtava e abatia búfalos no interior

Crime ocorria em fazenda da Comunidade de São Sebastião, na região do Pacuí, distrito de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Um homem que seria responsável por furto de búfalos de uma fazenda na região do Pacuí, distrito de Macapá, nos últimos 4 meses foi preso em flagrante pelo Batalhão Ambiental após uma caçada que começou na noite do dia 12, terça-feira, e terminou somente na manhã do dia seguinte, quarta (13).

A ocorrência começou quando a equipe da 4ª Companhia Batalhão Ambiental, situada na região do Gurijuba, recebeu uma denúncia sobre um indivíduo conhecido como Ozeias, reconhecido na região por furto de gado.

Acompanhado por um comparsa conhecido como Carlos, ele havia sido visto por moradores subido o rio em direção a fazendas que criam animais. Moradores de São Benedito indicaram que os infratores passariam pelo igarapé em frente à Vila de São Sebastião.

Ao serem avistados pelos policiais em uma embarcação com motor rabeta, Ozeias e Carlos empreenderam fuga pelo igarapé, que dá acesso ao Lago do Papagaio. As diligências continuaram nas comunidades Garimpo e Vila Santa Catarina, locais onde poderiam desembarcar com o material furtado, mas eles não foram encontrados.

Os policiais continuaram as buscas até a manhã do dia seguinte, quando a equipe localizou o porto de desembarque do material furtado. Os militares entraram em um ramal que dava acesso ao quintal de uma propriedade, onde Ozeias foi surpreendido com vários quilos de carne de búfalo. Com ele foi apreendida uma espingarda calibre 12, com numeração raspada, e quatro munições. Segundo a polícia, a arma utilizada para abater o gado durante o furto.

Ele confessou ter descartado dois quartos dianteiros do gado furtado no Lago do Papagaio, alegando que estavam estragados.

Questionado sobre o comparsa, Ozeias revelou que Carlos havia fugido do local em um veículo Renault Logan, cor prata. O acusado afirmou que Carlos vendia a carne furtada por R$ 10 o quilo em Macapá.

Ozeias disse que praticavam o crime há cerca de quatro meses, tendo furtado mais de 15 búfalos da Fazenda da Vala do Mamão.