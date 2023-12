Procon autua 14 agências bancárias por demora no atendimento

Fiscalizações foram feitas em de 28 unidades nos municípios de Macapá, Santana, Mazagão, Porto Grande e Pedra Branca do Amapari.

Por CAROLINA MACHADO

Quatorze agências bancárias no Amapá apresentaram irregularidades na prestação de serviço ao consumidor, segundo o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon) do Amapá. O órgão divulgou hoje (7) o resultado das fiscalizações em de 28 unidades nos municípios de Macapá, Santana, Mazagão, Porto Grande e Pedra Branca do Amapari, sem listar os nomes dos bancos.

Dentre as principais irregularidades constatadas estão a ausência de funcionários para orientação, falta de senha eletrônica e de um exemplar do Código de Defesa do Consumidor, falta de pessoal suficiente para o atendimento ao público.

Essas irregularidades resultaram em longas filas e tempo de espera excedendo os 15 minutos máximos de tempo em fila que a lei estabelece para dias normais – em véspera de feriado, ou dias de pagamentos o tempo é de 30 minutos.

“Fizemos os autos de infração nas agências que não cumpriram com as exigências e enviamos esse documento via relatório à nossa Assessoria Jurídica e poderá ser aplicada uma multa pertinente ao que foi acometido por esses estabelecimentos”, explicou o fiscal de consumo do Procon, Genésio Lima.

Segundo ele, as fiscalizações foram feitas após o instituto receber diversas reclamações de usuários.

“As pessoas relatam que passam horas esperando por atendimento. E o tempo tem que ser respeitado”, reforçou.

Em caso de reincidência, Genésio ressalta que o Procon vai voltar às agências para aplicar novamente todos os procedimentos.

“Se houver novas denúncias, iremos a essas agências porque temos que garantir a proteção e os direitos dos consumidores. Eles merecem receber um serviço de qualidade e atendimento mais eficiente e respeitoso”.

Serviço

O Procon está localizado na avenida Henrique Galúcio, 1155-B, bairro Central. Os números para realizar denúncias ou orientações aos consumidores são 151 e 3312-1021.