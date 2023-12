Quase 900 alunos escrevem cartas ao Papai Noel em escola de Macapá

Kaike, de 8 anos, pediu uma bola: projeto Natal Solidário busca arrecadar 888 presentes para crianças de escola do Bairro Perpétuo Socorro

Por CAROLINA MACHADO

O Papai Noel vai ter muito trabalho numa escola pública de Macapá, onde um projeto estimulou 888 alunos, do 1º ao 5º ano, a escreveram cartas pedindo presentes. A Escola Municipal Maestro Miguel, localizada no Bairro Perpétuo Socorro, zona leste de Macapá, está realizando a 5ª edição do projeto Natal Solidário.

Um dos alunos é Kaike Renato, de 8 anos, estudante do 2º ano. Ele sonha em ser jogador de futebol quando crescer e pediu uma bola para começar a treinar em busca do sonho.

“Eu quero muito uma bola de futebol porque quero treinar para ser um grande jogador. Assim que eu ganhar, vou começar a jogar”, afirmou.

Para a diretora da escola, Andreia dos Santos, a ação une a comunidade escolar com as famílias e os parceiros da instituição.

Ela relatou que os pedidos são diversificados e que os mais comuns são brinquedos, material escolar, roupas e calçados.

“Têm crianças que pensam não só nelas mesmas, mas também na própria família. Uma delas chegou a pedir uma panela de pressão por ver a necessidade dentro de casa. Mas com certeza ela vai ganhar essa panela de pressão e um brinquedo também porque o Natal é amor, é solidariedade, é compaixão com o próximo”, declarou.

Os padrinhos podem adotar quantas cartas quiserem. As cartinhas contendo os pedidos ficam guardadas atrás dos enfeites natalinos pendurados nas árvores de natal, localizados na entrada da escola.

As pessoas que desejarem adotar as cartinhas devem deixar os presentes na escola até o dia 15 de dezembro. O horário de atendimento é das 8h às 11h e das 14h30 às 16h30. A entrega dos presentes às crianças será feita em sala de aula, no dia 20 de dezembro, pelo Papai Noel.

A Escola Maestro Miguel fica localizada na rua Quintino Justo de Almeida, esquina com a avenida Pedro Américo, no Perpétuo Socorro.