Rede de atacarejos abre 250 vagas de emprego em Macapá

Candidatos às vagas deverão cadastrar dados em plataforma da empresa

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Uma rede nacional de atacarejos anunciou, nesta quinta-feira (7), que abrirá 250 vagas de empregos para uma nova unidade, desta vez na zona norte de Macapá.

De acordo com informações divulgadas pelo Assaí Atacadista, a loja funcionará na Rua Tancredo Neves, no Bairro São Lázaro, com previsão de inauguração já no primeiro semestre de 2024.

Sobre a nova unidade, a empresa afirmou que será “mais moderna”, com serviços de padaria, frios e açougue, entre outros. A rede já possui uma unidade na zona sul de Macapá, no Bairro Jardim Marco Zero.

“Todas as posições de trabalho são elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas e níveis de experiência, com funções técnicas, operacionais e de lideranças”, informou.

As vagas são para:

– Auxiliar de Açougue

– Açougueiro

– Fiscal de Prevenção de Perdas

– Repositor de mercadorias

– Operador de Caixa

– Empacotador

– Chefe de Seção

– Vendedor de Cartão

– Assistente de TI

– Atendente em cafeteria

– Auxiliar de cozinha

– Auxiliar de recebimento de notas fiscais

– Auxiliar de RH

– Auxiliar de manutenção

Os profissionais interessados em trabalhar no atacarejo deverão clicar aqui até o dia 15 de janeiro, para informar na plataforma da empresa dados pessoais como RG, CPF, telefone e e-mail.

Já o processo seletivo terá etapas presenciais e online. A empresa não informou os salários, que são acompanhados de um pacote de benefícios.