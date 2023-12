Roubo com reféns termina com 1 assaltante morto

Crime ocorreu no depósito de cargas em uma empresa de navegação em Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Terminou com um assaltante morto e outro preso a tentativa de roubo com reféns em um depósito de cargas de uma empresa de navegação na Área Portuária de Santana, a 17 km de Macapá.

Deocliciano de Oliveira Neto, de 21 anos, libertou os reféns e se rendeu. Ele foi preso pelos militares do Batalhão de Força Tática.

Já o comparsa dele, identificado como Paulo Correia dos Santos, o Grilo, de 30 anos, trocou tiros com um dos reféns antes da chegada da PM e acabou morrendo nos fundos do estabelecimento. A polícia informou que ele respondia por roubo e estava no regime aberto domiciliar.

Pelo menos 5 pessoas foram feitas reféns, algumas delas ficaram feridas durante a troca de tiros com o bandido e precisaram ser socorridas ao hospital. Uma ambulância do Corpo de Bombeiros prestou apoio na ocorrência.