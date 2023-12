Rua que era lixeira viciada será transformada em praça

Novo logradouro fica na zona leste de Macapá.

Por IAGO FONSECA

Moradores do Bairro Cidade Nova, na zona leste de Macapá, ganharão uma praça onde hoje é uma lixeira viciada. A Rua Projetada 1, já foi limpa 11 vezes só este ano pela Zeladoria Urbana. Agora receberá intervenções estruturais da prefeitura.

O Portal SelesNafes.com reportou a situação em agosto, quando a rua já havia sido limpa parcialmente. O local é alvo de rejeitos de comerciantes e moradores da própria região, que contratam pessoas para o descarte irregular.

A poucos metros do Rio Amazonas, a via também fica próxima de uma escola e uma Unidade Básica de Saúde. A via é intransitável. Hoje, a quantidade de entulhos é muito maior, com caroços de açaí, sobras de açougue, animais mortos e móveis danificados. O mau cheiro permanece.

“Em um ano, 11 vezes. Não tem como mais você apenas retirar, já não é mais uma questão de educação ambiental. É uma questão mesmo do Poder Público buscar uma alternativa, então será criado esse espaço público”, afirmou Helson Freitas, secretário da Zeladoria Urbana de Macapá.

Enquanto a via permanece com o lixo, a prefeitura afirma que está em fase de captação de recursos na Câmara Municipal.

“Lá formam-se verdadeiras montanhas. Nós encaminhamos para a Câmara um projeto de lei para desafetamos aquela quadra. Já temos um projeto pronto e devemos apresentar para a população nos próximos dias”, revelou o prefeito Dr. Furlan.

A poucos quilômetros dali, no Bairro Perpétuo Socorro, a lixeira viciada atrás dos Centros de Referência de Assistência Social Cras e Centro Pop também receberá intervenções.

“Para a área atrás do Cras precisamos de um recurso muito maior, tem a área que pegou fogo no incêndio e um alagado, por isso estamos na fase de projetos. A princípio, vamos fazer um campo de futebol, que a população pediu”, concluiu o prefeito.