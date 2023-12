Segurança é executado na frente de criança

O crime aconteceu por volta de 19h30, no Bairro Universidade, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um segurança de festa foi executado a tiros dentro do comércio da família, na noite desta terça-feira (19) por dois bandidos que chegaram de bicicleta ao local. O crime aconteceu por volta de 19h30, no Bairro Universidade, na zona sul de Macapá.

Marco Antônio Araújo de Jesus, de 31anos, estava próximo da entrada do estabelecimento, localizado na Avenida Álvaro Nobre, quando passou a ser alvo de um dos criminosos. Ele foi atingido com pelo menos cinco tiros de pistola calibre 380.

O comércio já estava com as grades fechadas, mesmo assim, o atirador que estava do lado de fora não teve dificuldades nenhuma em disparar e matar a vítima, baleada enquanto tentava escapar pelos fundos do imóvel. O criminoso atirou por entre as grades.

Uma criança, que tem menos de 10 anos, presenciou o tio sendo baleado. Apesar do choque, ela não foi ferida e passa bem.

A dupla fugiu sem ser reconhecida e ainda não há pistas da motivação do crime, o delegado do município de Laranjal do Jari, Romie Bradley, que veio à Macapá reforçar a Operação Paz, esteve no local e segue em busca de provas que possam ajudar na elucidação do homicídio.

“A criança nos relatou toda a dinâmica, como se deu, que de forma trágica acabou presenciando esse mais homicídio aqui nas noites sangrentas de Macapá”, acrescentou o delegado.

A polícia informou que a vítima não tinha antecedentes criminais. Em relação aos suspeitos, o delegado confirmou que alguns nomes já foram ventilados, mas ainda é cedo para confirmação.

“Sabemos que recentemente houve uma confusão em uma festa onde ele estaria trabalhando de segurança. Já ventilaram também que ele teve algumas desavenças passadas. Todas essas informações serão trabalhadas futuramente para ver se realmente tem alguma veracidade ou não”, informou o delegado Bradley.