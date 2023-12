Senac Amapá 362 vagas de qualificação profissional

Cursão na área da saúde, tecnologia da informação, e comércio e serviços, em Macapá e Santana.

Por CAROLINA MACHADO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) no Amapá abriu um processo seletivo que oferece 362 cursos gratuitos de qualificação para a população dos municípios de Macapá e Santana para 2024. As vagas são destinadas a pessoas que tenham a renda familiar per capta de até dois salários mínimos.

Em Macapá, as inscrições deverão ser feitas NESTE LINK.

Elas iniciam a partir do dia 3 de janeiro e encerram assim que todas as vagas forem preenchidas. Em Santana, deverão ser feitas presencialmente no período de 8 a 11 de janeiro no polo do município, localizado na rua Ubaldo Figueira, nº 1150, Bairro Nova Brasília.

Dentre os cursos oferecidos na unidade Macapá estão: promotor de vendas, recepcionista, repositor de mercadorias, administrador de redes, desenvolvedor back end, operador de computador, cabeleireiro, manicure e pedicure, maquiador, costureiro, assistente de secretaria escolar, doceiro, atendente de farmácia e massagista.

Em Santana, são oferecidos os cursos de operador de caixa, repositor de mercadorias, operador de computador, manicure e pedicure e cuidador de idoso.

De acordo com a coordenadora de Atendimento ao Cliente do Senac, Djeane Ribeiro, os cursos foram minunciosamente escolhidos para que as pessoas possam, de maneira rápida, entrarem no mercado de trabalho.

“Sabemos que aqui no estado o que impera é o comércio de bens, serviços e turismo e, por isso, o Senac Amapá disponibiliza cursos no segmento da saúde, no segmento do comércio, no segmento de informática. E a ideia é abranger tudo que no estado do Amapá pode estar, digamos, absorvendo esses egressos”, afirmou a coordenadora.

Cada candidato poderá se inscrever em apenas um curso gratuito, que é oferecido pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG).

A previsão é que a lista dos candidatos selecionados para Macapá seja divulgada no dia 5 de janeiro. A dos selecionados para os cursos de Santana será divulgada no dia 12. As aulas iniciam ainda em janeiro.