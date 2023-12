Show ‘piromusical’ marcará chegada de 2024 na Beira Rio

Projeção de luzes terá reação com música por 10 minutos.

Por IAGO FONSECA

Um show ‘piromusical’ marcará a chegada do ano novo em Macapá. A tradicional queima de fogos será substituída por dez minutos de projeção de luzes, sem estampido, que acompanharão as batidas das músicas tocadas no anfiteatro da Fortaleza de São José, no centro da cidade.

O show será uma projeção de raios de luz visíveis até certo ponto do céu que será visto nos primeiros minutos de 2024 por todos que estiverem no anfiteatro, às margens do Rio Amazonas. O momento é parte da programação do Beira Rio 2024, evento com shows de artistas locais e nacionais do Governo do Amapá.

O espetáculo de luzes é uma medida encontrada para atender a legislação municipal tornar a programação mais inclusiva, com proteção às pessoas com sensibilidade para sons intensos e, também, para proteger animais domésticos que podem sofrer problemas cardíacos e até óbito pelos estouros.

Desde 2021 não é permitido a queima de fogos de artifícios sonoros em ambientes privados e públicos de Macapá. A legislação municipal prevê multas que variam entre R$ 50 e R$ 50 mil para pessoas físicas, podendo chegar até R$ 50 milhões para pessoas jurídicas.

A ‘queima de fogos’ é organizada pelo Instituto Inorte, instituição fomentada pela Secretaria de Turismo do Amapá, que contratou uma empresa especializada para o evento, segundo o governo estadual.

Shows

O evento começa no sábado (30) a partir das 18h, com apresentações na praia da Fazendinha e na Rodovia do Centenário, na zona norte de Macapá. Já no domingo (31), e na segunda-feira (1º), a partir das 19h, no anfiteatro da Fortaleza de São José a programação continua com artistas nacionais como Leonardo, Ana Castela e Chico César & Geraldo Azevedo.