Shows pré-Réveillon atraem milhares de pessoas para 3 pontos de Macapá

O grupo de axé music Chiclete com Banana fez um percurso de trio elétrico em estilo micareta na orla da capital.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Os shows nacionais de pré-Réveillon do Governo do Amapá e da Prefeitura de Macapá movimentaram a capital e atraíram milhares de pessoas para três pontos da cidade: zona norte, orla e zona sul.

A melhor notícia, além da alegria dos foliões foi a segurança dos eventos que não registraram nenhuma ocorrência grave. Hoje (31) as programações continuam com mais shows nacionais na orla e no anfiteatro da Fortaleza de São José. As atrações principais são o sertanejo Leonardo e o forrozeiros Barrões da Pisadinha. Confira como foram os shows de ontem (30).

Zona norte

O Furioso Carabao agitou a multidão na zona norte de Macapá. Eles fizeram a abertura do Réveillon Beira Rio 2024, evento promovido pelo Governo do Estado. As apresentações da aparelhagem Trepidante e 20 artistas locais contribuíram para tornar a Rodovia do Centenário (antiga Norte-Sul) um verdadeiro baile dançante.

O som do berrante e o espetáculo pirotécnico com fogos e luzes anunciaram o retorno do búfalo furioso do Marajó ao Amapá. Em outubro, a aparelhagem arrastou uma multidão com mais de 300 mil pessoas em show histórico na 52ª Expofeira.

Desta vez, em clima de fim de ano, a energia amapaense emocionou Tom Máximo, um dos DJs da aparelhagem paraense, que ainda conta com Moysés Santiago e Silvinho do Carabao. A volta do grupo foi um pedido da população e prontamente atendido pelo Governo do Estado, que escolheu a Zona Norte como palco do evento. É primeira vez que a região recebe um evento oficial de Réveillon.

A apresentação, que teve mais de três horas de duração, misturou ritmos dançantes como brega, melody, lambada, zouk, marchas de carnaval e músicas juninas. Sucessos regionais como ‘Não vou mudar’ de Mauro Cotta e nacionais, como ‘Minha Presa’ de Zezé di Camargo e Luciano, além de canções de artistas como Reginaldo Rossi, Amado Batista e Peninha.

Orla do Santa Inês

A consagrada banda baiana Chiclete com Banana foi a atração principal do segundo dia do Réveillon da Cidade, da Prefeitura de Macapá. O grupo de axé music fez um percurso de trio elétrico em estilo micareta na orla da capital. Mais de 100 mil foliões, segundo a organização do evento, seguiram o trio para cantar clássicos do grupo como “Chicleteiro eu, Chicleteira ela” e “Quero chiclete”.

A festa continuou com a cantora Letícia Auolly, A Estourada, que subiu no trio depois do Chiclete com Banana. Ela cantou seus sucessos; o público dançou e se divertiu com o ritmo contagiante da artista.

O grupo Chiclete com Banana é formado pelos vocalistas Khill e Wadinho Marques, além de Missinho e Rafa Chaves. A banda tem mais de 40 anos de história e é considerada uma das precursoras do axé music. Entre os seus sucessos estão “Diga que valeu”, “Não vou chorar”, “100% você” e “Voa voa”.

Fazendinha

Do outro lado da cidade, o Réveillon Beira Rio 2024, do GEA, levou à Praia da Fazendinha o show do cantor Zeca Baleiro, além de mais de 30 artistas locais e o cortejo musical do Banzeiro Brilho de Fogo.

Zeca Baleiro subiu ao palco ao lado da cantora amapaense Patrícia Bastos, em uma apresentação regada de muita alegria e hits famosos da carreira de sucesso do artista.

Baleiro volta ao Amapá após 7 anos, relembrando antigos sucessos como: “Telegrama”, “Ai que Saudade D’ocê”, e trazendo novidades com novas versões de músicas como “Proibida pra mim”, da banda Charlie Brown Jr.

O line-up contou também com participações de Zé Miguel, Nivito Guedes, Hélio Côrte, Nathal Villar, Cássio Pontes, Chermont Júnior, Helder Brandão, Beto Oscar, Rambolde Campos, Sabrina Zahara, Nonato Leal, Venilton Leal, Mayara Braga, João Amorim, Oneide Bastos, Jhimmy Feiches, Hanna Paulino, Beto Sete Cordas, Máfia Nortista e Ariel Moura.

A noite continuou com as apresentações de Judas Sacaca, Fineias Nelluty, Val Milhomem, Joãozinho Gomes, Brenda Melo, Deize Pinheiro, Osmar Junior, Amadeu Cavalcante, Patrícia Bastos, Quarteto Casanova, Mini Box Lunar, Dezoito21, Os Moreiras, Meio Dia da Imperatriz, Nonato Soledade, Aureliano Neck, Zeca Mazagão, Marcelinho do Cavaco, Júlia Medeiros, Ewaldo Catatau, Cleide Queiroz, Thiaguinho Salazar, Jorginho do Kavaco, Kinzinho, Jéssica Wanny, Xandão Ousado, Cafú RotaSamba, Vitinho e Tayson Tyassu.